МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%, сообщается на сайте кабмина. В России выявлено 23 962 случая коронавируса

"Роспотребнадзору… Минздраву России… актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ведомствам необходимо представить расчёты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения — до 8 июля 2021 года.