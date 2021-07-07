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Мишустин обозначил новые цели по вакцинации населения
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%,... ПРАЙМ, 07.07.2021
пандемия коронавируса, вакцинация, михаил мишустин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%, сообщается на сайте кабмина.
"Роспотребнадзору… Минздраву России… актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ведомствам необходимо представить расчёты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения — до 8 июля 2021 года.