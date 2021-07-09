Кремль поддержал идею всеобщей вакцинации россиян
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В Кремле поддержали призыв Поповой к всеобщей вакцинации россиян от COVID-19, но считают это труднодостижимым.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
"Это же такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты", — ответил Песков на вопрос о том, реально ли реализовать такой план.
Однако в реальности, по словам пресс-секретаря главы государства, такой план "весьма и весьма труднодостижим, причем даже не с точки зрения производителей".
"Производители постоянно наращивают объемы производства. Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину. Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", — добавил Песков.
Песков пообещал, что перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат.
https://1prime.ru/health/20210709/834155556.html