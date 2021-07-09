МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал продолжать активную вакцинацию в столице, несмотря на снижение заболеваемости. Кремль поддержал идею всеобщей вакцинации россиян

"Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", — сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.

Столица уже достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки. В ближайшие день-два первым компонентом вакцины будут привиты уже 3,5 миллиона москвичей, добавил он.

Мэр Москвы также оценил действие QR-кодов для вакцинированных и заявил, что механизм дает свои результаты. Власти столицы выдали уже около трех миллионов QR-кодов для посещения ресторанов.

"Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты", — сказал Собянин. В России выявлено максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, есть снижение уровня заболеваемости. Однако мэр столицы не стал бы прогнозировать дальнейший спад заболеваемости коронавирусом в Москве, так как госпитализированных много.

"Прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, видим определенные тенденции. Особенную тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций", — уточнил Собянин.

Он добавил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки. В основном это тяжелые и особо тяжелые больные, которые потом попадают в реанимацию, на ИВЛ, подчеркнул мэр Москвы.