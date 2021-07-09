МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Собянин призвал продолжать активную вакцинацию в Москве

"Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", — добавил премьер.

Премьер-министр РФ призвал сохранить темпы вакцинации от COVID-19, даже увеличить их. "Очень важно сохранить набранные темпы и увеличивать эти темпы (вакцинации — ред.). По всей стране надо обеспечить возможность для граждан сделать прививку — тем более, что число желающих растет. Это хорошо", — добавил он. В России выявлено максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19

Запас реанимационных коек в РФ есть, но симптоматика больных коронавирусом нарастает очень быстро, добавил российский премьер.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву контролировать вопрос реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

Премьер-министр РФ предложил обсудить вопросы вакцинирования от COVID-19 на предприятиях на следующем заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.