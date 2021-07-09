МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в России приближается к 30 миллионам человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мишустин поручил действовать на опережение в борьбе с коронавирусом

Наибольший прирост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции дают такие регионы, как Москва, Подмосковье, Брянская область, Чечня, Чукотка и Тува.

"Регионы, которые являются лидерами по охвату населения (вакцинацией от коронавируса) — Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тува, Чеченская республика, Чукотский автономный округ… Самый большой прирост (по темпам прививочной кампании) по стране за последнюю неделю дают такие регионы, как Москва… Брянскую область я бы хотел отметить, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская область, Тверская", сообщил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Темпы вакцинации от COVID-19 надо нарастить во Владимирской области, регионах Северного Кавказа, добавил министр здравоохранения РФ.

"Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить, это и Владимирская область, и ряд регионов СКФО — Кабардино-Балкария, Дагестан. Хотелось бы, чтобы и население, и медицинские работники более активно с населением это отработали", — уточнил он.

Логистику при доставке вакцин от коронавируса в регионах РФ, где есть нехватка, корректируют в ручном режиме, подчеркнул министр здравоохранения России.