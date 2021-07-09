МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Названа самая уязвимая для коронавируса группа населения

"Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% — это зона риска.

"Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях", — добавила Попова.