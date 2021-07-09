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Попова объяснила, может ли вакцинированный человек распространять COVID
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Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Привитой человек вирус не... ПРАЙМ, 09.07.2021
роспотребнадзор, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% — это зона риска.
"Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях", — добавила Попова.