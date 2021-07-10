МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. С 1 августа туристов, которые приедут в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первого компонента и не сделают прививку в течение трех дней, ждет штраф в размере до 30 тысяч рублей, такая информация опубликована на сайте администрации региона. В России выявлено максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19

"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Ограничения по заселению туристов действуют на территории Краснодарского края с начала июня, регистрация в отелях разрешена только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. 9 июля администрация ослабила ограничения — теперь заселяться можно и при наличии справки о получении первого компонента вакцины, но с первого августа все невакцинированные туристы должны сделать прививку в течение первых трех дней после заселения.