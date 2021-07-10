2021-07-10T04:02:00+03:00
2021-07-10T04:03:16+03:00
2021-07-10T04:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210710/834162107.html
Власти Кубани назвали размер штрафа для непривитых туристов
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С 1 августа туристов, которые приедут в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первого компонента и не сделают прививку в течение трех дней, ждет... ПРАЙМ, 10.07.2021
пандемия коронавируса, туризм, краснодарский край, туризм, бизнес, здоровье, общество , новости
https://1prime.ru/images/83410/62/834106292.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83410/62/834106292.jpg
https://1prime.ru/images/83410/62/834106289.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83410/62/834106289.jpg
https://1prime.ru/images/83410/62/834106286.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83410/62/834106286.jpg
https://1prime.ru/society/20210709/834155171.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. С 1 августа туристов, которые приедут в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первого компонента и не сделают прививку в течение трех дней, ждет штраф в размере до 30 тысяч рублей, такая информация опубликована на сайте администрации региона.
"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.
Ограничения по заселению туристов действуют на территории Краснодарского края с начала июня, регистрация в отелях разрешена только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. 9 июля администрация ослабила ограничения — теперь заселяться можно и при наличии справки о получении первого компонента вакцины, но с первого августа все невакцинированные туристы должны сделать прививку в течение первых трех дней после заселения.