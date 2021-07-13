МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" осенью, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В Кремле допустили ужесточение мер против COVID по французскому сценарию

"Мы ведем продуктивный диалог с ЕМА… Мы ожидаем одобрение от ЕМА (вакцины "Спутник V" — ред.) осенью", — сказал Дмитриев во вторник в эфире канала CNBC India.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.