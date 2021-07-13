МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но на региональном уровне началась имплементация подобных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле допустили ужесточение мер против COVID по французскому сценарию

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

"Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Вы сами знаете. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривается ли подобный французскому сценарий ужесточения "ковидных" мер на федеральном уровне в России.