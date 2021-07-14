МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелых осложнений, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

"Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины", — сказал Мурашко.

Нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма от коронавируса, добавил он. Устойчивый иммунитет сохраняется в среднем 6 месяцев.

"Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", — сказал Мурашко. Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины

"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает", — уточнил он.

Из-за новых штаммов тяжело болеть коронавирусом стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, им нужно наравне со всеми проходить вакцинацию и ревакцинацию, подчеркнул Михаил Мурашко.

После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу прививку достаточно делать раз в год, заявил глава Минздрава РФ.

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