МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существуют определенные математические расчеты, многие математические расчеты, которые делались ранее, они показали свою верность. Но опять же, ситуация настолько сложная с коронавирусом, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело — делать какие-то прогнозы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдет на спад.

По его словам, гораздо важнее применять превентивные меры, такие как вакцинация и соблюдение санитарных требований.

Новую волну коронавируса удается пройти без существенных ограничений в экономике благодаря мобилизованности системы здравоохранения РФ, добавил Дмитрий Песков.

"Нам удалось первую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны — это действительно так. Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности — это тоже очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, и без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун", — сказал Песков журналистам.

Однако вакцинация в стране проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID

"Мы действительно не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы", — сказал Песков журналистам.

По его словам, из-за этого Россия столкнулась с "очевидными негативными последствиями".