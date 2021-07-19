МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Выходные за прививку от COVID надо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, профсоюзы считают, что их надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее сенатор Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня — в день прививки и на следующий.

"Это нужно рассматривать как инициативу на заседании Российской трехсторонней комиссии и слушать реакцию соответственно уже и государства в лице правительства, и работодателей. Но в принципе сама по себе идея выглядит привлекательно", — рассказал Шершуков. Случаи заражения встречаются примерно у 2,5% привитых, заявил Мурашко

Он отметил, что в последнее время высказывается большое число людей о дополнительных стимулирующих днях отдыха, например, за отказ от курения или для того, чтобы люди шли прививаться.

"Понятно, что эти идеи привлекательные, во-вторых, существенный вопрос — кто будет платить? будут ли за них платить работникам, то есть каков статус этих дней будет? Потому что понятно, что профсоюзы выступают за то, чтобы эти дни оплачивались для работников, чтобы они не теряли в зарплате", — добавил Шершуков.