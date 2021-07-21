МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России.
"Масочный режим на сегодняшний день сохраняется во всех регионах страны", — сказала она в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Она отметила, что в 66 регионах сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, в 19 регионах такой запрет снят, в пяти из них фиксируется превышение среднероссийских уровней заболеваемости.
https://1prime.ru/health/20210721/834262696.html
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