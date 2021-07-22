МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Пройти ревакцинацию от COVID-19 теперь можно во всех прививочных центрах Москвы, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Путин призвал повысить темпы вакцинации в России

"Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — рассказала вице-мэр.

Она отметила, что на данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.