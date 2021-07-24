МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по применению вакцины "Спутник V". Теперь ее можно применять для всех онкопациентов, завершивших лечение, говорится в обновленной версии методических рекомендаций Минздрава по вакцинации взрослого населения от COVID-19. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 947

Помимо этого ведомство уточнило показания к медотводу от вакцинации против COVID-19.

"Вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничении у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания", — отмечается в документе.

Онкопациентам, получающим лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется делать прививки по меньшей мере за две недели до:

начала такого рода лечения,



интервала между курсами,



начала либо завершения лучевой терапии.

Также в ведомстве рассказали об отсутствии теоретических предпосылок к повышению риска осложнений после вакцинации российскими вакцинами. Это связано с тем, что ни одна из них не содержит живой вирус.

При этом неизученной остается эффективность вакцинации у пациентов со скомпрометированной иммунной системой (в том числе, у пациентов с лимфопенией, лейкопенией, нейтропенией). В министерстве отметили невозможность исключения снижения эффективности вакцинации у пациентов этой группы по аналогии с данными, полученными в отношении вакцины против гриппа.

Помимо этого, без дополнительных ограничений министерство разрешило проводить вакцинацию среди пациентов, длительно получающих курсы циклического лечения, при этом не имеющих признаков гематологическои токсичности.

Рекомендации сохраняют и для пациентов, получающих гормональную терапию: такое лечение обычно не вызывает значимых побочных эффектов и не влияет на показатели крови.

Что касается постоянного медотвода от вакцинации против коронавируса, то оно выдается пациентам при:

гиперчувствительности к компонентам вакцины,



тяжелых аллергических реакциях,



на период грудного вскармливания.



Временный — при острых заболеваниях и обострении хронических болезней.

Что касается другой российской вакцины — препарата "Эпиваккорона" новосибирского Центра "Вектор" — то ее применение противопоказано при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.