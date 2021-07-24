Минздрав обновил временные рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по применению вакцины "Спутник V". Теперь ее можно применять для всех онкопациентов, завершивших лечение, говорится в обновленной версии методических рекомендаций Минздрава по вакцинации взрослого населения от COVID-19.
Помимо этого ведомство уточнило показания к медотводу от вакцинации против COVID-19.
"Вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничении у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания", — отмечается в документе.
Онкопациентам, получающим лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется делать прививки по меньшей мере за две недели до:
- начала такого рода лечения,
- интервала между курсами,
- начала либо завершения лучевой терапии.
Также в ведомстве рассказали об отсутствии теоретических предпосылок к повышению риска осложнений после вакцинации российскими вакцинами. Это связано с тем, что ни одна из них не содержит живой вирус.
При этом неизученной остается эффективность вакцинации у пациентов со скомпрометированной иммунной системой (в том числе, у пациентов с лимфопенией, лейкопенией, нейтропенией). В министерстве отметили невозможность исключения снижения эффективности вакцинации у пациентов этой группы по аналогии с данными, полученными в отношении вакцины против гриппа.
Помимо этого, без дополнительных ограничений министерство разрешило проводить вакцинацию среди пациентов, длительно получающих курсы циклического лечения, при этом не имеющих признаков гематологическои токсичности.
Рекомендации сохраняют и для пациентов, получающих гормональную терапию: такое лечение обычно не вызывает значимых побочных эффектов и не влияет на показатели крови.
Что касается постоянного медотвода от вакцинации против коронавируса, то оно выдается пациентам при:
- гиперчувствительности к компонентам вакцины,
- тяжелых аллергических реакциях,
- на период грудного вскармливания.
Временный — при острых заболеваниях и обострении хронических болезней.
Что касается другой российской вакцины — препарата "Эпиваккорона" новосибирского Центра "Вектор" — то ее применение противопоказано при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.
https://1prime.ru/health/20210724/834289279.html