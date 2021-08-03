ТОЛЬЯТТИ, 3 авг — ПРАЙМ. Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские", — сказал Мурашко журналистам.

Министр также добавил, что более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию, не были привиты от коронавируса.

"Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это не вакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает",- сказал Мурашко. Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 010

Он отметил, что очень важно своевременно вакцинироваться и помнить, что нужно время для выработки иммунитета после прививки.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".