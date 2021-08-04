МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 22 589, до 6 356 784, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 589 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2048 (9,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 356 784 случая коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2502, Санкт-Петербурге — 1906, Подмосковье — 1517.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области- 24, Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 8.

В России за сутки выписаны 20 096 человек после COVID-19, в частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 4 302 человека, в Санкт-Петербурге — 1 971, в Подмосковье — 1 436. За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 679 842.

За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, в частности, в Москве за сутки скончались 76 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 54, в Краснодарском крае — 32. За весь период по России умерло 161 715 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.