МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены рекордные 808 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 168 049 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В России за сутки зарегистрировано 21 932 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 534 791.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 932 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 773 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрирован 6 534 791 случай коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2 294, Санкт-Петербурге — 1 801, Подмосковье — 1 143.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 14.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,15%, в республике Татарстан — 0,2%.

В России за сутки выписаны 20 125 человек после COVID-19, за все время пандемии — 5 828 972.