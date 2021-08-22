МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение. Путин оценил успехи России в преодолении последствий пандемии

"Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", — сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия", говоря о вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что можно и нужно создавать стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания.