МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Очередная волна коронавирусной инфекции прогнозируется осенью в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Андрей Юрьевич, прошу вашего поручения главам городских округов оказать содействие в регистрации машин (скорой) в ГИБДД, это сейчас важно с учетом того, что прогнозируется все-таки очередная волна, естественно, осенью ковида. Нам необходим транспорт", — сказала Стригункова, обращаясь к главе региона Андрею Воробьеву на региональном совещании о готовности к новому учебному году.