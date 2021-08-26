МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) —19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 712, Санкт-Петербурге — 1 301, Подмосковье — 726.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,11%, 2. Республика Бурятия, Московская область 0,17%, 3. Республика Алтай 0,18%.

За сутки в России выписаны 19 661 человек после COVID-19, за все время — 6 092 818, в частности в Москве за сутки выписаны 2463 пациента после коронавируса, Подмосковье — 1312, Санкт-Петербурге — 923.

За сутки в России подтверждено 820 смертей с COVID-19, за все время — 179 243, в том числе в Москве скончались 54 больных, в Санкт-Петербурге — 38, в Краснодарском крае — 34.