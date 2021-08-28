МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 492, до 6 863 541, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 492 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 300 (6,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 6 863 541 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1498, в Санкт-Петербурге — 1406, в Подмосковье — 849.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 26, Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 14.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,1%, на втором месте республика Алтай.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,1%, 2. Республика Алтай — 0,17%, 3. Республика Бурятия — 0,18%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 19 411 человек после лечения от COVID-19, за все время — 6 131 446, в том числе в Москве выписаны 2040 человек, в Подмосковье — 1456, в Санкт-Петербурге — 1378.

За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 180 840, в частности, в Москве за сутки подтверждено 55 смертей, в Санкт-Петербурге — 36, в Краснодарском крае — 34.