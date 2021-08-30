МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Некоторые страны допускают дискриминацию в отношении привитых российскими вакцинами граждан РФ и иностранцев, а процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Привитые российской вакциной смогут приехать на Пхукет

"Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. Несмотря на то, что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина "Спутник V", во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины", — сказал дипломат.

Он также добавил, что со стороны ВОЗ и ЕМА не видно "той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена эта вакцина", из-за чего под дискриминационные меры попадают не только россияне, проживающие за границей, но и иностранцы, привитые российской вакциной. "В результате целый ряд стран, которые ориентированы на какие-то послабления по борьбе с коронавирусной инфекцией, вводят по сути дискриминационные меры в отношении тех, кто привит российскими вакцинами. Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые "зеленые" сертификаты. Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах, в частности, на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования. И в эту же категорию тех, кто ограничен в правах, попадают и наши граждане, а также иностранцы, которые были привиты российскими вакцинами", — добавил он.

Лукьянцев подчеркнул, что эта ситуация тем более кажется ненормальной и неприемлемой, поскольку в аналогичных ситуациях те иностранцы, которые привиты западными вакцинами, на территории РФ имели возможность получить аналогичные сертификаты и QR-коды, и их передвижение в свое время никак не ограничивалось.

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