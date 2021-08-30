МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении, следует из препринта исследования, опубликованного на сайте medRxiv. В России начнут исследования шестой вакцины от коронавируса

Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне — 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.

Ученым удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.

"Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления (штаммов — ред.) "альфа", "бета" и "гамма", — говорится в исследовании.

Кроме того, ученые отмечают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.