МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с неизвестными заболеваниями в Индии, причиной их могут быть лихорадка денге, чикунгунья, японский энцефалит, малярия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Россиян предупредили о повышенном риске смерти после перенесенного COVID

Ранее минздрав штата Уттар-Прадеш заявил, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх позже уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых. Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге — высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Индии. Страна эндемична по ряду инфекционных болезней с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной указанных симптомов могут быть следующие болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия. Местные власти заявили, что наиболее вероятный вариант — лихорадка денге", — говорится в сообщении.

Риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, сообщили в Роспотребнадзоре.