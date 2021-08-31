МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Последствия коронавирусной инфекции могут длиться 6-9 месяцев и более, пациентов с осложнениями после COVID-19 нужно максимально быстро выявлять во время углубленной диспансеризации, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Россиян предупредили о повышенном риске смерти после перенесенного COVID

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый "длинный ковид" — могут длиться 6-9 месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе, когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата",- сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Он уточнил, что пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после перенесенной новой коронавирусной инфекции, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации.

Министр отметил, что из резервного фонда правительства РФ выделены средства на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ госгарантий в размере 85 миллиардов рублей. Средства доведены до регионов, что позволит в полном объеме обеспечить оказание как помощи пациентам с COVID-19, так и плановой медицинской помощи, пояснил Мурашко.