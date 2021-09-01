МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил журналистам, что конец сентября может быть опасным периодом с точки зрения заболеваемости коронавирусом, но вакцинация позволит снизить риски. Число случаев COVID-19 в России выросло на 18 368

"Поздняя осень — очередной вызов, потому что осень для нас — это сезонный грипп, который никуда не делся. В прошлом году он был вымещен коронавирусной инфекцией, но он никуда не делся. Конец сентября — начало октября — это такой характерный период для вируса гриппа. Ковид есть и с повестки дня не снимается. Плюс, понимая инкубационный период, сегодня 1 сентября… Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка", — сказал Проценко.

Он отметил, что этот риск управляемый: если к этому периоду максимально вакцинироваться, то риски будут снижены.