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Около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной"
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Около одного миллиона россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". Согласно сообщениям, препарат переносится легко... ПРАЙМ, 14.09.2021
covid-19, пандемия, вакцинация, эпиваккорона, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Около одного миллиона россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
Согласно сообщениям, препарат переносится легко. "Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" легко переносится и безопасна в применении", — говорится в сообщении.