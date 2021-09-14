МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Около одного миллиона россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".

Согласно сообщениям, препарат переносится легко. "Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" легко переносится и безопасна в применении", — говорится в сообщении.