РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — ПРАЙМ. Более 95% россиян заражаются штаммом коронавируса "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кремль исключил возможность нового локдауна

"В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых (случаев — ред.) новой коронавирусной инфекции — "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира", — сказала она.

Попова добавила, что стоит опасаться также микст-инфекции гриппа и коронавируса, поскольку "никто в мире" не знает, как эти два вируса будут действовать на человека.

"Мы знаем, как они действуют в модельной среде — на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть", — сказала Попова журналистам.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что единственный способ избежать заражения коронавирусом — сделать прививку.