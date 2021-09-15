2021-09-15T13:21:18+03:00
2021-09-15T13:21:18+03:00
2021-09-15T13:21:18+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210915/834701200.html
Попова рассказала, каким штаммом COVID-19 заражается большинство россиян
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 95% россиян заражаются штаммом коронавируса "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых (случаев — ред.) новой... ПРАЙМ, 15.09.2021
новый штамм covid-19, covid-19, пандемия, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83420/46/834204661.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83420/46/834204661.jpg
https://1prime.ru/images/83420/46/834204660.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83420/46/834204660.jpg
https://1prime.ru/images/83420/46/834204648.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83420/46/834204648.jpg
https://1prime.ru/society/20210915/834700606.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — ПРАЙМ. Более 95% россиян заражаются штаммом коронавируса "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых (случаев — ред.) новой коронавирусной инфекции — "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира", — сказала она.
Попова добавила, что стоит опасаться также микст-инфекции гриппа и коронавируса, поскольку "никто в мире" не знает, как эти два вируса будут действовать на человека.
"Мы знаем, как они действуют в модельной среде — на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть", — сказала Попова журналистам.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что единственный способ избежать заражения коронавирусом — сделать прививку.