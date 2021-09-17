МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян вовремя ревакцинироваться от коронавируса. Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции

Глава государства принял решение соблюдать самоизоляцию после того, как в его окружении были выявлены случаи заражения COVID-19. Путин сообщил, что некоторые из его коллег не следили за количеством антител и не ревакцинировались, что привело к "нескольким десяткам" заражений коронавирусом.

"И вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что даже если люди, прошедшие вакцинцию, заражаются коронавирусом, они переносят инфекцию легко, без серьезных осложнений.