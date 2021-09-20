МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 19 744, до 7 294 672, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 19 744 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 465 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 294 672 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число случаев COVID-19 отмечено в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137), Подмосковье (1098), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 2469, 2. Санкт-Петербург 1137, 3. Московская область 1098", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 11 992 человека после COVID-19, за все время — 6 510 674, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 992 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 510 674", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1 223 человека, в Подмосковье — 826, Свердловской области — 439.

За сутки в России подтверждено 778 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии — 198 996, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 778 смертей… За весь период по России умерли 198 996 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве подтверждены 48 смертей с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 37, в Свердловской области — 36.