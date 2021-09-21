МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В России за сутки зарегистрировано 19 179 случаев COVID-19, общее число выросло до 7 313 851, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Российским рыбакам повысят налоги

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 19 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 351 (7,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 7 313 851 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060).

Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Ненецком (10) и в Чукотском (5) автономных округах.

За сутки в России выписаны 15 437 человек после COVID-19, за все время — 6 526 111. В частности, в Москве за сутки выписаны 1300 человек, в Московской области — 867, в Санкт-Петербурге — 768.

За сутки в России подтверждены 812 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии — 199 808, в том числе в Москве — 52 смерти пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 42, в Свердловской области — 37.