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Глава Moderna предсказал окончание пандемии коронавируса
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Пандемия коронавируса может завершиться осенью 2022 года, заявил гендиректор американской фармкомпании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung... ПРАЙМ, 23.09.2021
covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЦЮРИХ, 23 сен — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса может завершиться осенью 2022 года, заявил гендиректор американской фармкомпании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Это станет возможно благодаря росту производства вакцин в мире, благодаря которому можно будет вакцинировать всех жителей планеты.
"К середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз (вакцины — ред.), чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы", — заявил Бансель.
По его мнению, возвращение к привычной жизни станет возможно через год.