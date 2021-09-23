ЦЮРИХ, 23 сен — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса может завершиться осенью 2022 года, заявил гендиректор американской фармкомпании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Это станет возможно благодаря росту производства вакцин в мире, благодаря которому можно будет вакцинировать всех жителей планеты.

"К середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз (вакцины — ред.), чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы", — заявил Бансель.

По его мнению, возвращение к привычной жизни станет возможно через год.