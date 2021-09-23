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Песков рассказал о случаях COVID-19 в Кремле
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Единичные случаи заболевания коронавирусом фиксируются, в частности, в пресс-службе президента РФ Владимира Путина и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь главы... ПРАЙМ, 23.09.2021
covid-19, пандемия, дмитрий песков, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Единичные случаи заболевания коронавирусом фиксируются, в частности, в пресс-службе президента РФ Владимира Путина и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В связи с этим не помешают дополнительные меры безопасности, отметил Песков.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 14 сентября принял решение уйти на самоизоляцию в связи с "несколькими десятками" случаев COVID-19 в его окружении. Сроки завершения самоизоляции главы государства до сих пор неизвестны.
Соблюдение режима самоизоляции никак не влияет на активность работы Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента. Он уточнил, что это "относительная самоизоляция, просто это минимизация каких-то личных контактов".
В Кремле добавили, что решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Риме 30-31 октября, пока не принималось.
"Очень важное мероприятие, но решения пока нет", — сказал Песков.