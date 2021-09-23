МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Единичные случаи заболевания коронавирусом фиксируются, в частности, в пресс-службе президента РФ Владимира Путина и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле заявили об отсутствии решений по новому локдауну в России

В связи с этим не помешают дополнительные меры безопасности, отметил Песков.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 14 сентября принял решение уйти на самоизоляцию в связи с "несколькими десятками" случаев COVID-19 в его окружении. Сроки завершения самоизоляции главы государства до сих пор неизвестны.

Соблюдение режима самоизоляции никак не влияет на активность работы Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента. Он уточнил, что это "относительная самоизоляция, просто это минимизация каких-то личных контактов".

В Кремле добавили, что решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Риме 30-31 октября, пока не принималось.

"Очень важное мероприятие, но решения пока нет", — сказал Песков.