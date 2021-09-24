МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Дальнейшую динамику можно будет проследить в течение нескольких дней, но поводов ожидать её изминений нет, отметила она.