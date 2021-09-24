2021-09-24T16:45:00+03:00
2021-09-24T16:49:51+03:00
2021-09-24T16:45:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210924/834795722.html
Роспотребнадзор сообщил о повышенной заболеваемости гриппом в 61 регионе
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". Дальнейшую динамику... ПРАЙМ, 24.09.2021
грипп, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83271/95/832719515.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/95/832719515.jpg
https://1prime.ru/images/83271/95/832719514.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/95/832719514.jpg
https://1prime.ru/images/83271/95/832719502.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/95/832719502.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Дальнейшую динамику можно будет проследить в течение нескольких дней, но поводов ожидать её изминений нет, отметила она.