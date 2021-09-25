МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Новая волна коронавируса может накрыть в ближайшее время регионы, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. По его словам, удар возьмут на себя регионы, в которых нет достаточного уровня коллективного иммунитета.

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"В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм "дельта" и мы увидим подъем статистики", — объяснил эксперт.

Скулачев считает, рост заболеваемости вызван тем, что начался учебный период в школах и вузах страны. Кроме того, на ситуацию влияют погодные условия.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом выросла в 36 регионах России. Оценивая вероятность введения локдауна в стране, она сказала, что сейчас нет оснований вводить карантинные ограничения.