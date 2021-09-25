МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 924 (8,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 398 415 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,30%. В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве — 3 211, Санкт-Петербурге — 1 907, Подмосковье — 1 106; наименьшее — в Магаданской области — 20, Ненецком автономном округе — 14, Чукотском автономном округе — 10. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,14%.

За сутки в России выписаны 16 325 человек после лечения от COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 590 933, сообщили в оперштабе. В частности, в Санкт-Петербурге выписали 1508 человек, Москве — 1245, Подмосковье — 909.

Подтверждены 822 смерти пациентов с COVID-19, из них в Москве — 63, Санкт-Петербурге — 50, в Свердловской области — 40. За все время пандемии от коронавируса скончались 203 095 россиян.