МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ошибочно считать, что в Россию пришла четвертая волна коронавируса. Ее пока нет, можно говорить только о подъеме заболеваемости, который связан с ростом социальных контактов, заявил в эфире "Радио России" вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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"По факту, мы на графиках видим просто очень длинную третью волну", — заявил эксперт.