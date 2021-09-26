МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ошибочно считать, что в Россию пришла четвертая волна коронавируса. Ее пока нет, можно говорить только о подъеме заболеваемости, который связан с ростом социальных контактов, заявил в эфире "Радио России" вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, сейчас все еще длится третья волна, она затянулась. Он отметил в беседе с журналистами радио, что заболеваемость доминирующим вариантом коронавируса "дельта" снова стала расти из-за сезонного фактора и роста числа социальных контактов.
"По факту, мы на графиках видим просто очень длинную третью волну", — заявил эксперт.
https://1prime.ru/health/20210926/834805636.html
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