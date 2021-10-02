МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В России за сутки выявлено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 138 (8,5%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 7 560 767 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%. Голикова исключила возможность введения локдауна в России

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве — 4032, Санкт-Петербурге — 2494, Подмосковье — 1483; наименьшее — в Магаданской области — 25, Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 14. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,17%, говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 17 852 человека после COVID-19, за все время — 6 710 574. В частности, в Москве выписаны 2116 человек, в Санкт-Петербурге — 1174, в Подмосковье — 1013.

По всей России зафиксировано 886 смертей от COVID-19, из них в Москве — 67, в Санкт-Петербурге — 59. Всего в РФ за весь период пандемии от коронавируса скончались 209 028 человек.