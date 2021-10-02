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Москвичей предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами
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Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новом виде мошенничества с QR-кодами вакцинации, сообщает Sputnik. Мошенники обзванивают москвичей, предлагая им... ПРАЙМ, 02.10.2021
мошенничество, вакцинация, qr-код, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новом виде мошенничества с QR-кодами вакцинации, сообщает Sputnik.
Мошенники обзванивают москвичей, предлагая им привязать QR-код вакцинации к банковским картам, говорится в сообщении.
QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам, напоминает столичный депздрав.
"Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями", — подчеркнули в ведомстве.
Гражданам рекомендуется при получении подобного звонка незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.