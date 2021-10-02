МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новом виде мошенничества с QR-кодами вакцинации, сообщает Sputnik. Мурашко заявил об устранении барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ

Мошенники обзванивают москвичей, предлагая им привязать QR-код вакцинации к банковским картам, говорится в сообщении.

QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам, напоминает столичный депздрав.

"Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями", — подчеркнули в ведомстве.

Гражданам рекомендуется при получении подобного звонка незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.