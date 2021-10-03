СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю сообщило о 421 новом случае заболевания коронавирусом в регионе за сутки 2 октября — это новый абсолютный максимум с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Всего выявлено 80 487 положительных на COVID-19, уточняется в сообщении.

Число обследованных за 2 октября составило 7497 человек, за сутки выздоровели 135 человек, скончались 6 человек.