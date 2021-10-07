МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Федеральные меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса не планируются, регионы имеют все необходимые подносочия, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Оперштаб сообщил о рекордном показателе смертей от COVID

"На федеральном уровне — нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но, в любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли принимать меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.

Кремль считает, что все меры по активизации темпов вакцинации хороши, отметил Песков.

"Ну все меры хороши, любая мера, которая может сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться — они хороши. И только вакцинация… спасает от смерти",- ответил пресс-секретарь президента на вопрос о приоритетных мерах по активизации вакцинации.

Отвечая на вопрос, как он относится к предложению лишать дотаций муниципалитеты, которые не выполнили план по вакцинации, Песков подчеркнул, что "нужно знать контекст, навскидку вам не дам оценку".