С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — ПРАЙМ. Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, возможно введение дополнительных ограничений для этой категории граждан, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

Несмотря на то, что Санкт-Петербург входит в топ регионов по темпу вакцинации, доля жителей старше 60 лет среди вакцинированных составляет всего 40%. "Из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", — уточнил Лисовец.

Председатель городского комитета по здравоохранению надеется, что пожилых жителей удастся убедить вакцинироваться.

"Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", — сказал он.