Вирусолог Чаплин: исследования подтверждают эффективность вакцин от коронавируса
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. За время пандемии коронавируса было накоплено огромное количество данных по поводу действенности вакцин, согласно всем этим данным, вакцинация работает, заявил микробиолог, доцент кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Чаплин.
"По тому же "Спутнику V" есть независимые данные клинических исследований из Аргентины, Венгрии, Сан-Марино — и по всем этим данным вакцинация работает, снижает риск заболеть и снижает риск болеть тяжело", — приводит слова Чаплина Российская газета.
Эксперт подчеркнул, что риск заражения коронавирусом носит характер вероятности. "Если вы привились и не заболели — вы воспринимаете это как норму и не будете об этом всем вокруг рассказывать. А вот если случается что-то, выходящее за рамки, да еще в негативном плане, — тут да, подобные новости разлетаются моментально и широко", — отметил вирусолог.
"Это свойство нашей психики: больше верить рассказам знакомых и малознакомых, чем официальным данным", — сказал он.
Тем не менее, в соответствии с требованиями современной медицины, все утверждения, в том числе об эффективности вакцин от COVID-19, были подтверждены практикой, клиническими исследованиями и данными эпидемиологии, подчеркнул эксперт.
https://1prime.ru/health/20211009/834920768.html