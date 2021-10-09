МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. За время пандемии коронавируса было накоплено огромное количество данных по поводу действенности вакцин, согласно всем этим данным, вакцинация работает, заявил микробиолог, доцент кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Чаплин. В России новый рекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки

"По тому же "Спутнику V" есть независимые данные клинических исследований из Аргентины, Венгрии, Сан-Марино — и по всем этим данным вакцинация работает, снижает риск заболеть и снижает риск болеть тяжело", — приводит слова Чаплина Российская газета.

Эксперт подчеркнул, что риск заражения коронавирусом носит характер вероятности. "Если вы привились и не заболели — вы воспринимаете это как норму и не будете об этом всем вокруг рассказывать. А вот если случается что-то, выходящее за рамки, да еще в негативном плане, — тут да, подобные новости разлетаются моментально и широко", — отметил вирусолог.

"Это свойство нашей психики: больше верить рассказам знакомых и малознакомых, чем официальным данным", — сказал он.

Тем не менее, в соответствии с требованиями современной медицины, все утверждения, в том числе об эффективности вакцин от COVID-19, были подтверждены практикой, клиническими исследованиями и данными эпидемиологии, подчеркнул эксперт.