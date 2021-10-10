МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. У переболевших коронавирусом часто встречаются проблемы с памятью. Когнитивные нарушения способны сохраняться до полугода, но возможно полное восстановление, которому могут содействовать прием витаминов, разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и решение математических задач, считают опрошенные РИА Новости врачи Роспотребнадзора. Инфекционист рассказал, когда коронавирус особенно опасен

"На нарушения памяти во время и после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты жалуются часто. Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия", — отметила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, степень выраженности нарушений зависит от изменений, которые были у человека до инфекции, и от того, насколько тяжело он перенес COVID-19. Причем трудности с запоминанием встречаются и у тех пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме. Она подчеркнула, что вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления, включая нарушения памяти.

При этом, как заявила младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина, полное восстановление памяти после COVID-19 возможно. Правда, оно может происходить в течение различного периода времени — в зависимости от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

"Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", — отметила Хавкина.

Для восстановления памяти применяются различные лекарственные препараты и витамины. Например, на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В. А кроме того, на восстановление когнитивных функций благотворно влияют тренировки: разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и других текстов, решение математических задач.