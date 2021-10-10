МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Чтобы избавиться от углекислого газа в доме, необходимо открывать окна на 15 минут и следить за снижением температуры в квартире, рассказал радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. Росреестр дал советы, как не потерять квартиру

В холодное время года россияне редко открывают окна для проветривания, при этом пластиковые рамы и стеклопакеты весьма герметичны и удерживают в доме весь углекислый газ, который выдыхают жильцы квартиры, отмечает эксперт.

Высокая концентрация углекислого газа и дефицит кислорода в помещении могут привести к сонливости, снижению работоспособности и даже проблемам с сердцем, предупредил эколог.

По словам Ястребцева, чтобы очистить дом от углекислого газа, достаточно открыть окно на 15 минут и дождаться снижения температуры в помещении на 1-2 градуса. "Это первый признак того, что вы хорошо проветрили. Как только стало свежо, этого достаточно", — уверен он. Эксперт рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки

Если есть опасения, что через открытое окно в дом попадет не чистый воздух, а еще более загрязненный, стоит проветривать квартиру в дождь. Тогда сажа, пыль, цемент и другие загрязняющие вещества будут прибиты к земле, отмечает эксперт.

"Проветривать лучше во время дождя или сразу после него. Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Именно по этой причине экологи никогда не забирают воздух для проверки после дождя, потому что он будет чистым", — уточнил Ястребцев.