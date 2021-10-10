МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 647 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2421 (8,5%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Врачи рассказали, что поможет восстановить память после COVID-19

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 775 365 случаев заболевания, темп прироста составил 0,37%.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве — 4610, Санкт-Петербурге — 2822 и Подмосковье — 2026; наименьшее — в Магаданской области — 20, Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 15. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,11%, говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 17 274 человека после лечения от COVID-19, за все время — 6 858 119. В частности, в Москве за сутки выписано 2177 пациентов, в Подмосковье — 1265, в Самарской области — 498.

Подтверждены 962 смерти, из них в Москве — 72, в Санкт-Петербурге — 64, Свердловской области — 44. За все время от COVID-19 в России скончалось 216 415 человек, сообщает оперштаб.