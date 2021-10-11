Приостановлен ввоз в Россию ряда продуктов из Китая
Роспотребнадзор ограничил ввоз ряда продуктов из КНР, в которых обнаружены запрещенные компоненты
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ввоз в Россию ряда продуктов из Китая приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Так, в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%. Причем в ряде образцов содержание запрещенных компонентов превышает норму в пять раз. При этом факт содержания генетически модифицированных компонентов не указан на маркировке продукции.
Чтобы не допустить массового отравления россиян, с 11 октября 2021 года ввоз этих продуктов на территорию РФ приостанавливается до особого распоряжения. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/health/20211011/834930339.html
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