МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ввоз в Россию ряда продуктов из Китая приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Китай попросил существенно увеличить поставки электроэнергии из России

Так, в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%. Причем в ряде образцов содержание запрещенных компонентов превышает норму в пять раз. При этом факт содержания генетически модифицированных компонентов не указан на маркировке продукции.

Чтобы не допустить массового отравления россиян, с 11 октября 2021 года ввоз этих продуктов на территорию РФ приостанавливается до особого распоряжения. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, говорится в сообщении.