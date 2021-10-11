МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса отмечает подъем заболеваемости COVID-19 в Москве. Врачи рассказали, когда пациенты легче и быстрее переносят COVID-19

Так, согласно данным, число госпитализаций за 2 недели в столице выросло вдвое, а заболеваемость — в 1,5 раза.

Избежать ввода жестких коронавирусных ограничений или отложить их можно в том случае, если будет прервана цепочка распространения COVID-19, считают в оперштабе. Закрытие общественных пространств не только лишит горожан привычного образа жизни, но и нанесет ущерб экономике Москвы, говорится в сообщении.

"Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", — сообщает оперштаб.

С 11 октября бесплатный экспресс-тест на коронавирус можно сдать в в 10 столичных МФЦ и 10 общественных местах, в том числе в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо".