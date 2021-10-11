ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — ПРАЙМ. Штамм "дельта" является более агрессивной мутацией коронавируса, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться, предупредила главрач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в эфире Первого канала. В России выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19

Старые схемы, наработанные во время первой волны пандемии, работают менее эффективно в ситуации с новым штаммом COVID, хотя сейчас появилось много новых препаратов, отметила врач

"Он (дельта-штамм- ред.) значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться. Не в этой волне, так в следующей", — сказала Лысенко.

По ее словам, каждая новая мутация коронавируса будет "злее" предыдущей. "Самое страшное — это постепенная мутация вируса, который будет устойчивым к существующим видам вакцин", — подчеркивает Лысенко.

Она также добавила, что в Москве пока нельзя наблюдать стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в связи с очень низкими темпами вакцинации.